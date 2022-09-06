Судебный процесс над Бакытгуль Хаменовой возобновили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Судебный процесс над экс-заместителем акима области Бакытгуль Хаменовой, руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела региона Акылбеком Рыскалиевым и директором ТОО «Балкыту» Умиртаем Адамовым возобновился в Атырау. Идет допрос свидетелей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На процессе были допрошены свидетели по основному обвинению - финансированию памятника Абаю. Подсудимые обвиняются по ч. 2 ст. 366 УК РК («Получение взятки в значительном размере»). По версии следствия, взятка в размере 4,5 млн тенге от руководителя ТОО получена за заключение договора госзакупки по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге.

На слушаниях был затронут и другой вопрос.

Свидетель - председатель общественного объединения «Асыл өлке» Орынша Макеева сообщила, что перед проведением республиканской конференции «Ұлық ұлыс - Алтын Орда» ее пригласила Б. Хаменова и поручила ей через спонсоров собрать средства на проведение мероприятия. «Мне нужно было найти средства в размере 231 490 511 тенге, и я искала спонсора. Это сумма была необходима «Керім медиа», которая будет оказывать услуги на мероприятии. И Бакытгуль Хаменова, и Акылбек Рыскалиев знали об этом. Это не было секретом между нами, потому что об этом было известно и областному руководству», - сообщила Орынша Макеева.

Происхождение и трату денег на конференцию и предстоит исследовать суду.

Как ранее сообщалось, адвокат Бакытгуль Хаменовой попросил изменить ей меру пресечения на домашний арест. Б. Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.