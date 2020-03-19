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Судебные процессы будут проходить дистанционно в СКО

19 Марта 2020 12:54
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Судебные процессы будут проходить дистанционно в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В судах Северо-Казахстанской области усиливают режим обеспечении безопасности в качестве меры по нераспространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До 15 апреля будет минимизировано проведение личного приёма граждан в областном, районных и приравненных к ним судах. В случаях крайней необходимости проведение личного приема возможно дистанционно через видеоконференцсвязь.

«По всем делам, находящимся в производстве судов, при наличии процессуальной возможности судебные заседания будут назначены после истечения срока чрезвычайного положения. В случае отсутствия такой возможности судебные процессы будут проводиться дистанционно с применением имеющихся функционалов и информационных технологий - через мобильные приложения «TrueConf» и другое - и, в крайнем случае, в закрытом судебном заседании», - отметили в суде №2 города Петропавловска.

Рассмотрение уголовных дел и материалов, связанных с сокращенными сроками разрешения, по вопросам исполнения приговора, административных дел, по которым задержаны или арестованы лица, будет осуществляться в условиях максимальной изоляции и безопасности для вовлеченных людей.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Суды,
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Автор:

Олеся Жуковень

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