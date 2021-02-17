Судебную коллегию по административным делам предлагают создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятие Административного процедурно-процессуального кодекса и введение его в действие с 1 июля 2021 года потребовало внести коррективы в работу судебной системы. Действующая структура Верховного суда Республики Казахстан и областных судов, установленная Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», не в полной мере отвечает задачам Административного процедурно-процессуального кодекса», - сказал мажилисмен Канат Мусин, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что законопроект состоит из двух блоков поправок.

Первое. Предлагается создать в Верховном суде судебную коллегию по административным делам. Существующая специализированная судебная коллегия будет упразднена.

В областных судах также будут созданы соответствующие судебные коллегии.

Эта мера позволит судебной системе оперативно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию с распределением дел в регионах.

Второе. Законопроектом вносятся изменения касательно требований к кандидатам на должность председателя Верховного суда, а также судей Верховного суда, которые предлагаются к назначению Главой государства.

Данные поправки направлены на привлечение в высший судебный орган страны видных юристов, имеющих большой опыт в специализированных отраслях права, например, налоговом праве или праве о недропользовании.

«Это позволит обеспечить качество правосудия по наиболее спорным делам и положительно отразится на всей судебной системе.Надо особо отметить, что данные поправки касаются только кандидатов, предложенных Главой государства. Других судей они не касаются. Вводимые нормы позволят на начальном этапе введения административной юстиции равномерно распределить нагрузку, а также разграничить судебную практику по рассмотрению дел об административных правонарушениях и публичных споров», - пояснил Канат Мусин.