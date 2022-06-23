23 Июня 2022 14:22

Судебное следствие по делу Томирис Байсафы закончено

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Обвиняемым по делу проходит сын бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Судебное следствие закончено. Остались прения и вердикт», – написала мать девушки Жанна Ахметова на своей странице в социальной сети.

В ходе судебного следствия исследованы доказательства в целях установления обстоятельств для справедливого разрешения уголовного дела. В июне 2021 года летом присяжные в Никулинском суде Москвы оправдали обвиняемого, подвергнув сомнению доказанность его вины в смерти девушки. На основании этого суд вынес оправдательный приговор. Однако в октябре тот же суд отменил его, направив дело на новое рассмотрение.

В январе этого года дело передано в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. М. Меджидов обвиняется по ст. 105 части 1 УК РФ («Убийство»). В феврале сторона защиты вновь подала ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. За последние месяцы судебные заседания неоднократно откладывались из-за неявки подсудимого, защитника, свидетелей, необходимости истребования доказательств и иных причин.

Как ранее сообщалось, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, однако спасти ее не удалось.

Фото: instagram.com/_ahmetova_zhanna_