Судебно-экспертная деятельность страны претерпит изменения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект разработан по инициативе депутатов Парламента на основе мониторинга действующего законодательства и правоприменительной практики, а также предложений депутатов, поступивших во время встреч с экспертами, адвокатами, юристами, судьями и представителями правоохранительных органов.

«Законопроект направлен на решение проблемных вопросов в судебно-экспертной практике, устранение пробелов, установление порядка правового регулирования в сфере судебно-экспертной деятельности. Во-первых, это появление в судебно- экспертной деятельности нового субъекта-«негосударственной судебно-экспертной организации». Это станет основой для дальнейшего развития и институционального укрепления работы частных судебных экспертов», – сказала депутат Мажилиса Снежанна Имашева на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, данное нововведение разгрузит государственный аппарат судебной экспертизы и значительно сократит сроки проведения экспертизы.

«Во-вторых, документ предусматривает перенос процедуры аттестации судебных экспертов на процедуру сертификации. Сертификация позволяет более эффективно контролировать соответствие судебных экспертов профессиональным стандартам, в том числе международным. Также обеспечивает высокий уровень качества проведения судебно-экспертных исследований», – отметила депутат.

«В-третьих, внедрение процедуры стандартизации судебно-экспертной деятельности позволит судебному эксперту применять как научно обоснованные методики, прошедшие валидацию в ходе исследования, так и национальные стандарты. Применение стандартов, в свою очередь, станет основой для формирования единого научно-методического подхода при осуществлении производства судебных экспертиз и повышения объективности, результативности и пригодности результатов проводимых экспертных исследований», – заключила С. Имашева.



