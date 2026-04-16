Судебные документы обновят с учетом Цифрового кодекса в Казахстане

Речь идет о внесении поправок в приказы руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда).

Как отмечается в проекте, изменения направлены на приведение действующих нормативных правовых актов в соответствие с законами от 9 января 2026 года, касающимися вопросов цифровизации, транспорта, предпринимательства, а также архитектуры, градостроительства и строительства. Кроме того, документ учитывает положения Цифрового кодекса Республики Казахстан.

Основной целью проекта является актуализация ссылочных норм и терминологии в действующих НПА в соответствии с обновленным законодательством.

Разработчики отмечают, что принятие документа не повлечет социально-экономических или правовых последствий.

Публичное обсуждение проекта продлится до 4 мая 2026 года.

