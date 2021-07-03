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Судебная коллегия отменила решение о блокировке «Яндекс.Такси» в Казахстане

3 Июля 2021, 23:39
Судебная коллегия отменила решение о блокировке «Яндекс.Такси» в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Судебное решение о блокировке сервиса «Яндекс.Такси» в Казахстане было отменено сегодня в апелляционной инстанции, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщила прокуратура Алматы на своей странице в Instagram.

В прокуратуре отметили, что подали апелляцию на решение суда, так как около 100 тысяч таксистов могли остаться без работы.

«Сегодня судебная коллегия апелляционной инстанции, пересмотрев дело, отменила решение суда по апелляционному ходатайству прокурора и вынесла новое решение, признав требования ТОО «G-taxi» необоснованными», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд первой инстанции Алматы обязал «Яндекс.Такси»

приостановить оказание информационных услуг, связанных с системой заказа такси

в Казахстане, по иску ТОО «G-Taxi». Предметом разбирательства был патентный спор.

До рассмотрения апелляционных жалоб суд прокомментировал вынесенное решение. 


                    




                    
            
		                    


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