О судьбах казахстанских детей, усыновленных иностранцами - в новом проекте Jibek Joly

В новом телевизионном сезоне телеканал Jibek Joly запускает проект «Шетелдегі қазақ балалары» о казахстанских детях, усыновленных иностранцами. Авторы проекта расскажут, как сложилась судьба детей, которых когда-то усыновили иностранные семьи. Познакомившись ближе с каждым героем, зрители узнают историю их усыновления. О чем они мечтают, чего добились? Почему они тянутся к родной земле и пытаются узнать о биологических родителях? Смогли ли они найти своих биологических родителей? Планируют ли вернуться на историческую родину? Обо всем этом зрители узнают в выпусках программы «Шетелдегі қазақ балалары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект представляет собой многосерийный документальный фильм о международном усыновлении. Первый выпуск программы выйдет в эфир сегодня, 25 сентября, в 14:00. На телеканале Jibek Joly программу можно будет посмотреть в понедельник и во вторник в вышеуказанное время.

Для съемок программы съемочная группа побывала в 13 штатах США от Калифорнии до Нью-Йорка. Команда проекта впервые провела настолько масштабные съемки на территории этой страны.

В первых выпусках программы Jibek Joly покажет историю Темирлана, американской семьи Левитов и Алии.

Десять лет назад казахстанцы впервые услышали о пронзительной истории Темирлана, которого усыновила американская семья. Спустя 10 лет по просьбе зрителей съемочная команда программы вновь отыскала мальчика. Авторы проекта встретились с Темирланом и его родителями в гольф-клубе в Вашингтоне. Почему Темирлан выбрал именно это место для встречи? Какие изменения произошли в его жизни за 10 лет? Смог ли он добиться своей цели? Об этом вы узнаете совсем скоро в программе «Шетелдегі қазақ балалары».

Во втором выпуске программы зрители познакомятся с семьей Левитов и Алией. Кэтрин Левит одна воспитывает четырех детей, которых усыновила из Казахстана. У Кэтрин трое дочерей и один сын. Их зовут Жанна, Анар, Карлыгаш и Алишер. Они совсем не похожи друг на друга – у каждого свое видение этого мира. Почему Кэтрин решила усыновить сразу четырех детей из Казахстана и то связывает этих детей? На эти вопросы зрители также найдут ответы в программе «Шетелдегі қазақ балалары».

В этом же выпуске телезрители познакомятся с Алией, которая живет по соседству с семьей Левитов. Алия родилась в Северо-Казахстанской области. Ее биологическая мать в 18 лет, родив девочку, отказалась от нее. Как выяснилось, биологический отец Алии является полицейским.