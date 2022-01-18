Судами рассмотрено свыше 8 тысяч дел, связанных с январскими событиями – Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 8 тысяч дел, связанных с январскими событиями, рассмотрено судами. По 1653 делам судом применен штраф, около тысячи лиц пребывают под арестом. Об этом заявил старший помощник Генерального прокурора РК Азамат Саргазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства поручил генеральной прокуратуре установить степень вины и, в случае отсутствия отягчающих обстоятельств, смягчить наказание лицам, задержанным в эти дни за различные правонарушения. Хотел бы отдельно остановиться на административных правонарушениях. Всего судами рассмотрено 8 354 административных дел, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц. 3 337 правонарушителей были лишь предупреждены без применения к ним взысканий в виде ареста или штрафа. По 1 653 делам судом применен штраф, сейчас 1 002 лица пребывают под арестом», - сказал старший помощник Генерального прокурора на брифинге в СЦК.

В целях смягчения назначенных судом наказаний прокурорами в апелляционные инстанцию внесено 1 758 ходатайств. На настоящий момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождено 676 граждан.

«По 344 лицам штраф заменен на предупреждение. 738 ходатайств прокуроров, нацеленных на смягчение наказаний и замену штрафов на предупреждение, находятся на стадии рассмотрения. Кроме того, еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд. Таким образом, как видно из приведенных данных, большинство из тех, кому судом назначен административный арест, освобождены. По остальным делам работа продолжается», - добавил Азамат Саргазин.