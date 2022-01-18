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Судами рассмотрено свыше 8 тысяч дел, связанных с январскими событиями – Генпрокуратура

18 Января 2022 12:28
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Судами рассмотрено свыше 8 тысяч дел, связанных с январскими событиями – Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 8 тысяч дел, связанных с январскими событиями, рассмотрено судами. По 1653 делам судом применен штраф, около тысячи лиц пребывают под арестом. Об этом заявил старший помощник Генерального прокурора РК Азамат Саргазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства поручил генеральной прокуратуре установить степень вины и, в случае отсутствия отягчающих обстоятельств, смягчить наказание лицам, задержанным в эти дни за различные правонарушения. Хотел бы отдельно остановиться на административных правонарушениях. Всего судами рассмотрено 8 354 административных дел, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц. 3 337 правонарушителей были лишь предупреждены без применения к ним взысканий в виде ареста или штрафа. По 1 653 делам судом применен штраф, сейчас 1 002 лица пребывают под арестом», - сказал старший помощник Генерального прокурора на брифинге в СЦК.

В целях смягчения назначенных судом наказаний прокурорами в апелляционные инстанцию внесено 1 758 ходатайств. На настоящий момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождено 676 граждан.

«По 344 лицам штраф заменен на предупреждение. 738 ходатайств прокуроров, нацеленных на смягчение наказаний и замену штрафов на предупреждение, находятся на стадии рассмотрения. Кроме того, еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд. Таким образом, как видно из приведенных данных, большинство из тех, кому судом назначен административный арест, освобождены. По остальным делам работа продолжается», - добавил Азамат Саргазин.

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#Генпрокуратура   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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