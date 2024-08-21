Суд защитил права незаконно уволенных работников ТОО «КТЖ-грузовые перевозки»

9 жителей Актобе были приняты на работу в ТОО «КТЖ-грузовые перевозки» дублерами помощника машиниста тепловозов. Однако спустя полтора месяца ТОО расторгнуло с ними трудовые договора ввиду несоответствия работников занимаемой должности (п.п.4-1 п.1 ст.52 Трудового Кодекса), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Основанием к прекращению трудовых договоров послужил протокол совещания, которым установлено:

не соответствие состава конкурсной комиссии отбора кадров;

нненадлежащее оформление трудовых договоров, в части не включения испытательного срока;

не проведение кадровой службой проверки документов путем направления запросов и получении подтверждений с учебных заведений и другие процедурные нарушения.

За защитой своих трудовых прав уволенные сотрудники ТОО обратились в горсуд Актобе.

Судом с достоверностью установлено, что истцами при трудоустройстве через сайт job.railways.kz, сданы все необходимые документы для участия в конкурсе и потверждающие их профессиональные навыки.

Суд, всесторонне оценив предоставленные сторонами доказательства, пришел к выводу об отсутствии по указанным в протоколе совещания оснований для увольнения истцов, что скорее свидетельствует о халатности руководства ТОО.

Кроме того, возбужденное уголовное дело в отношении председателя комиссии не связано с действиями истцов, которые не несут ответственности за ненадлежащее исполнение председателем комиссии должностных обязанностей.

Так, ТОО нарушены конституционные права истцов на труд.

Суд восстановил в должностях уволенных работников.

С работодателя в пользу каждого истца взысканы порядка 900 тысяч тенге зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.