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    09:25, 21 Август 2024 | GMT +6

    Суд защитил права незаконно уволенных работников ТОО «КТЖ-грузовые перевозки»

    ктж железная дорога
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    9 жителей Актобе были приняты на работу в ТОО «КТЖ-грузовые перевозки» дублерами помощника машиниста тепловозов. Однако спустя полтора месяца ТОО расторгнуло с ними трудовые договора ввиду несоответствия работников занимаемой должности (п.п.4-1 п.1 ст.52 Трудового Кодекса), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

    Основанием к прекращению трудовых договоров послужил протокол совещания, которым установлено:

    не соответствие состава конкурсной комиссии отбора кадров;

    нненадлежащее оформление трудовых договоров, в части не включения испытательного срока;

    не проведение кадровой службой проверки документов путем направления запросов и получении подтверждений с учебных заведений и другие процедурные нарушения.

    За защитой своих трудовых прав уволенные сотрудники ТОО обратились в горсуд Актобе.

    Судом с достоверностью установлено, что истцами при трудоустройстве через сайт job.railways.kz, сданы все необходимые документы для участия в конкурсе и потверждающие их профессиональные навыки.

    Суд, всесторонне оценив предоставленные сторонами доказательства, пришел к выводу об отсутствии по указанным в протоколе совещания оснований для увольнения истцов, что скорее свидетельствует о халатности руководства ТОО.

    Кроме того, возбужденное уголовное дело в отношении председателя комиссии не связано с действиями истцов, которые не несут ответственности за ненадлежащее исполнение председателем комиссии должностных обязанностей.

    Так, ТОО нарушены конституционные права истцов на труд.

    Суд восстановил в должностях уволенных работников.

    С работодателя в пользу каждого истца взысканы порядка 900 тысяч тенге зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

    Решение суда не вступило в законную силу.

    Теги:
    Верховный суд Суды Права человека Актобе Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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