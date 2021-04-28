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Судью заподозрили в мошенничестве в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
28 Апреля 2021, 19:24
Судью заподозрили в мошенничестве в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Судью Медеуского районного суда Алматы заподозрили в мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отделом внутренней безопасности Алматинского городского суда и Департаментом КНБ по Алматы проводилась совместная проверка в отношении судьи Медеуского районного суда Алматы. В результате ДКНБ начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.190 УК РК. Генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования. Судья подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

При обысках у судьи обнаружена и изъята крупная сумма денежных средств. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


Алматы   Борьба с преступностью   Коррупция   Происшествия   Генпрокуратура  
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