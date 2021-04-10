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Судью Верховного суда арестовали в Нур-Султане

Автор:  
Ринат Дусумов
10 Апреля 2021, 11:00
Судью Верховного суда арестовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане арестовали судью Верховного суда, подозреваемого в получении взятки. Об этом передает МИА «Казинформ».

«11 февраля 2021 года в результате совместных мероприятий Агентства по противодействию коррупции и Отдела внутренней безопасности Верховного Суда задержан судья ВС Ж. по подозрению в получении взятки. 9 апреля 2021 года специализированным межрайонным следственным судом г.Нур-Султан в отношении Ж. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - сообщила пресс-служба Межрайонного следственного суда города Нур-Султана в Facebook .


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