Судья Жанаозенского городского суда и служащий акимата приговорены за взятку

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой Мангистауской области ранее окончено досудебное расследование в отношении судьи Жанаозенского городского суда Сейлхановой А.С. и главного специалиста ЖКХ акимата города Жанаозен Акназарова А.Е., подозреваемых в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

А.С. Сейлханова подозревалась в получении от граждан взятки в сумме 500 тыс. тенге через посредника А.Е. Акназарова за вынесение распоряжения об оставлении без рассмотрения иска Жанаозенского отдела земельных отношений.

Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда.

17 октября текущего года А.С. Сейлханова осуждена приговором Актауского городского суда, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Этим же приговором осужден А.Е. Акназаров, которому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.

Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.