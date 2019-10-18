+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 11 °С
USD 389.94 EUR 433.50
RUB 6.10 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Судья Жанаозенского городского суда и служащий акимата приговорены за взятку

18 Октября 2019 14:11
Поделиться:
Судья Жанаозенского городского суда и служащий акимата приговорены за взятку

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой Мангистауской области ранее окончено досудебное расследование в отношении судьи Жанаозенского городского суда Сейлхановой А.С. и главного специалиста ЖКХ акимата города Жанаозен Акназарова А.Е., подозреваемых в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

Новости по теме

Адвокат Коллегии адвокатов Шымкента подозревается в посредничестве во взяточничестве
Руководитель отдела ЖКХ в Сатпаеве подозревается в получении взятки Штраф на колонию поменяли подстрекателю к даче взятки в Кокшетау Директор школы искусств подозревается в получении взятки в Жамбылской области

А.С. Сейлханова подозревалась в получении от граждан взятки в сумме 500 тыс. тенге через посредника А.Е. Акназарова за вынесение распоряжения об оставлении без рассмотрения иска Жанаозенского отдела земельных отношений.

Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда.

17 октября текущего года А.С. Сейлханова осуждена приговором Актауского городского суда, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Этим же приговором осужден А.Е. Акназаров, которому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.

Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Коррупция, Суды, Мангистауская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив