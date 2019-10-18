Судья Жанаозенского городского суда и служащий акимата приговорены за взятку
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой Мангистауской области ранее окончено досудебное расследование в отношении судьи Жанаозенского городского суда Сейлхановой А.С. и главного специалиста ЖКХ акимата города Жанаозен Акназарова А.Е., подозреваемых в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
А.С. Сейлханова подозревалась в получении от граждан взятки в сумме 500 тыс. тенге через посредника А.Е. Акназарова за вынесение распоряжения об оставлении без рассмотрения иска Жанаозенского отдела земельных отношений.
Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда.
17 октября текущего года А.С. Сейлханова осуждена приговором Актауского городского суда, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
Этим же приговором осужден А.Е. Акназаров, которому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.
Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
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