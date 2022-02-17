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Судья Верховного суда Жаналсын Архарова освобождена от должности

17 Февраля 2022 10:23
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Судья Верховного суда Жаналсын Архарова освобождена от должности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли представление об освобождении судьи Верховного суда Жанылсын Архаровой от должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Архаровой Жанылсын Баяновны от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку. Жанылсын Баяновна является авторитетным и опытным судьей», - сказал председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп на пленарном заседании Палаты.

Стаж работы Ж. Архаровой составляет более 26 лет, из них более девяти лет она судья Верховного суда.

«С декабря 2020 года является членом Высшего судебного совета. Уважаемые депутаты, просим поддержать представление Главы государства об освобождении Жанылсын Баяновны от должности судьи Верховного суда», - добавил Д. Шипп.


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#Суды   #Сенат  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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