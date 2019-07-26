Судья прокомментировал резонансное дело об изнасиловании актюбинки в «Тальго»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Костанае состоялось оглашение приговора по резонансному уголовному делу по изнасилованию актюбинки двумя проводниками поезда «Тулпар-Тальго». Судья Сатыбалды Оразбай прокомментировал своё решение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Судья напомнил, что дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Также решение ещё не вступило в законную силу, поэтому рассказывать журналистам более того, что положено, он не может.

«Умбеталиев и Курманиязов были преданы суду по статье 120, части 2, пункта 1 УК РК за изнасилование потерпевшей группой лиц по предварительного сговору 26 сентября 2018 года в пассажирском поезде сообщением Астана - Актобе. Изнасилование без предварительного сговора - это преступление, где принимали участие 2 или более соисполнителей без предварительного сговора. Например, изнасилование, где участвуют двое: один держит рот, держит руки-ноги, второй совершает насильственные действия. Такого факта в этом деле не установлено. Поэтому дело переквалифицировало на часть 1 как изнасилование»,- пояснил судья С. Оразбай.

По информации судьи, все трое были трезвые, потому что на следующий день после преступления в Актобе было проведено медосвидетельствование, по результатам которого все признаны трезвыми. А подсудимые и вовсе утверждали на протяжении рассмотрения дела, что вступили в половой контакт с потерпевшей по ее согласию.

Сама потерпевшая девушка, как оказалось, не предъявляла исков ни на материальный, ни на моральный ущерб.

Что касается смягчающих обстоятельств, то тут роль сыграл тот факт, что подсудимые ранее не были судимы, положительно характеризуются по адресу проживания. А у подсудимого Умбеталиева и вовсе на иждивении имеются двое малолетних детей. Отягчающих обстоятельств по данному делу, как отметил судья, нет.

«Что касается наказания: санкция статьи 120, части 1 предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Преступление относится к средней тяжести. Статья 55, часть 2, пункт 1 гласит, что при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств суд применяет данную статью по таким делам средней тяжести, то есть назначает наказание не более максимального срока наказания. Поэтому суд назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы подсудимым», - добавил он.

Принято решение, что осужденные будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы Костанайской области, а именно в Кушмурунской тюрьме.

Напомним, сегодня оглашён приговор в отношении экс-проводников, которые подозревались в изнасиловании девушки в поезде «Тулпар-Тальго» направлением Астана-Актобе.

Как ранее рассказала руководитель фонда «Общественное движение против насилия «НеМолчиKZ» Дина Смаилова, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сперва над ней надругался один проводник, позже - второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз.

Ранее изнасилование прокомментировал и отец одного из подозреваемых.