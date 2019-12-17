Судья поблагодарил полицейских за спасение на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – При ухудшении погоды зимой на трассах в Северо-Казахстанской области полицейские фиксируют 5-6 инцидентов в день, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Командир батальона патрульной полиции Ерлан Мадиев говорит, что случаются поломки, съезды в кювет. Экипажи патрулей, заступающие на дежурство, получают установку оказывать помощь всем людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Некоторые потом пишут на имя начальника полиции области Марата Тулебаева благодарственные письма. Один из тех, кому помогли на дороге полицейские - судья Петропавловского городского суда Михаил Гусев. Он с пожилым родственником возвращался в Петропавловск из Кокшетау. На пустынном участке трассы сломался двигатель. Салон быстро остывал. Мимо проезжал патруль, который помог семье.

«Хочу поблагодарить вас за качественный подбор кадрового состава и рассмотреть вопрос о поощрении инспекторов службы батальона патрульной полиции ДП СКО Армана Оразбая и Дияра Игизбаева. Я обратил внимание на профессионализм, с которым сотрудники вступили в контакт и определили ситуацию. Инспектора незамедлительно приняли меры, обеспечили вызов техники для эвакуации. Благодаря их своевременным действиям негативных последствий удалось избежать», — написал судья.

У другого жителя Петропавловска - Вадима Никабадзе между Сергеевкой и Петропавловском сорвалось заднее колесо автомобиля. Опрокидывания удалось избежать, но гайки разбросало по заснеженной трассе. Несколько машин проехали мимо, остановились патрульные Антон Жежеря и Андрей Шнайдер. Они дали гайки со своего автомобиля, поделились перчатками – водитель и его друг ощутимо замерзли на морозе. Полицейские помогли поставить колесо и сопроводили машину до города.

Сотрудница управления кадровой политики Гульмира Ильясова буквально спасла жизнь пенсионерке Вере Бердюгиной. Россиянке стало плохо на улице. Рядом оказалась Гульмира, она оказала первую помощь, усадила в свою машину, привезла к родственникам женщины.

«Моя родня выяснила, где она работает. Хочу выразить слова благодарности вам и вашим сотрудникам, которые внимательны и отзывчивы к простым людям», - написала В. Бердюгина.