Судья осужден на девять лет в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Судья Карагандинской области осужден к девяти годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

1 0 августа приговором Казыбекбийского районного суда г. Караганды к девяти годам лишения свободы осужден судья Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Габдуллин Е.М.

Он подозревался в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки юриста ТОО «Оливия» Кантер-Скрипкиной Е.В. в размере 8 млн тенге судьям первой и апелляционной судебных инстанций за удовлетворение исковых требований указанного Товарищества об отмене итогов конкурсов по строительству арендного жилья в г. Караганда.

Юрист ТОО «Оливия» Кантер-Скрипкина Е.В. осуждена за покушение на дачу взятки к трем годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.