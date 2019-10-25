Судья Наурызбайского района Алматы подозревается в получении взятки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК пресечен факт взяточничества судьей Наурызбайского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Судья задержан с поличным при возврате взятки в сумме 100 тыс. тенге и 1 900 долларов США, которые ранее получил за решение по гражданскому делу об изъятии земельного участка для строительства ветки метрополитена в пользу владельца, с определением суммы компенсации в размере 97 млн. тенге. 25 октября 2019 года получено согласие Генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования», - сообщили в ведомстве.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом.