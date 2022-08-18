18 Августа 2022 16:35

Судья Костанайского областного суда задержан при получении крупной взятки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Денежные средства предназначались для положительного решения суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте Верховного суда РК , 17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Верховного Суда в города Костанае задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки.

«Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит»,- говорится в сообщении.

Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.