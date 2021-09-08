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    15:51, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Судья из Казахстана будет обслуживать матчи клубного чемпионата Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Судья из Казахстана будет работать на клубном чемпионате Азии по волейболу среди мужских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    При этом состоялась замена. В связи с семейными обстоятельствами арбитр международной категории Ирина Кабулбекова не сможет работать на предстоящем турнире, который пройдёт в Таиланде с 8 по 15 октября.

    Новым судьёй на игры клубного азиатского старта назначен другой арбитр международной категории - Нуржан Омирзак.

    Напомним, что в мужском чемпионате Азии среди клубов нашу страну представит действующий чемпион «Буревестник» из Алматы.


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