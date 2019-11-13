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Судья Бостандыкского района Алматы подозревается в получении взятки

13 Ноября 2019 18:16
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Судья Бостандыкского района Алматы подозревается в получении взятки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда РК пресечен факт взяточничества судьей Бостандыкского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Судья изобличена при возврате через доверенное лицо взятки в сумме 3 тыс. долларов США, которые ранее получила за отсрочку принятия решения по гражданскому делу. 9 ноября т.г. получено согласие Генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающей привилегиями от уголовного преследования. Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет принято судом», - говорится в распространенном сообщении.

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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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