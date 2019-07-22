Суд вынес решение по колесу обозрения в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В специализированном межрайонном экономическом суде в Костанае вынесли решение по нашумевшему колесу обозрения в Рудном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, иск по запрету эксплуатации колеса подавало объединение «Центр защиты прав потребителей г. Рудного».

«Экономический суд установил, что данное колесо обозрения было введено в эксплуатацию незаконно экспертом, давшим положительное заключение. Хотя не имел на это право. Договор с экспертом признан недействительным, заключён незаконно»,- сообщил представитель Центра защиты прав потребителей Олег Матвеев.

Он считает, что опасность причинения вреда -достаточное основание, чтобы запретить эксплуатацию объекта.

«Получается, что документов на это колесо обозрения нет. Откуда оно взялось - никто не знает. Этот объект не сертифицирован. Более того, он не может у нас эксплуатировался, так как тот завод, который сделал его, не прошёл сертификацию. А завод пройти сертификацию не может. Поскольку находится не в Казахстане, не в России и не в Беларуси», — говорит адвокат коллегии адвокатов Костанайской области Олег Матвеев.

Как оказалось, колесо завезли в Казахстан из Китая. Сомнения о том, что колесо ранее эксплуатировалось, развеял независимый судебный эксперт Владимир Сорокин.

«Эксперт установил, что когда началось движение, в этот момент на колесе обозрения никого не было. На высоте 18 метров при открытых дверях произошла зацепка запором за растяжки колеса, что привело к их заклиниванию. При дальнейшем вращении колеса при высоте 42 метра, под силой тяжести, кабина повернулась вокруг своей оси и начала бесконтрольные движения. То есть она начала болтаться, - сообщил В. Сорокин. —Что касается того, откуда колесо. По представленным всем документам производителем является Китай. По происхождению товара есть все, вплоть до номеров машин и водителей, которые привезли его в Казахстан. Исходя из этого, из анализа этой документации явных свидетельствующих фактических данных, что колесо ранее находилось в эксплуатации, не нашёл».

В итоге судья экономического суда сегодня вынесла решение об отказе исковых требований Рудненского Центра защиты прав потребителей.

«Суд принял решение в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. Основание отказа является неверное определение истцом круга требований»,- сообщила судья Айнур Таниберген.

Как оказалось, истцу в лице Центра защиты прав потребителей необходимо было требовать признания действий органа управления ненадлежащими, незаконными, а уже потом- подавать иск об их отмене.

Однако, несмотря на сегодняшнее решение суда, эксплуатировать колесо обозрения, по словам Олега Матвеева, нельзя. Так как действия отдела строительства акимата Рудного ранее судом уже признаны незаконными, а именно по заключению отдела договора с ТОО «Элит эксперт» на осуществление технического надзора при строительстве и монтаже аттракциона.

К слову, у Центра защиты прав потребителей Рудного есть возможность обжаловать решение суда.

Напомним, в мае сообщалось о том, что работу проблемного аттракциона в Рудном, который обошёлся местным властям в 330 миллионов тенге, пока приостановили. Поводом послужило исковое заявление, по которому 15 мая 2019 года возбуждено гражданское дело по иску общественного объединения «Центр защиты прав потребителей города Рудный» к ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудный и ГУ «Аппарат акима города Рудного» о запрещении эксплуатации объекта строительства - аттракциона «Колесо обозрения» в городе Рудном.