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Суд вынес приговор женщине, выбросившей новорожденного на мороз в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Октября 2021, 13:44
Суд вынес приговор женщине, выбросившей новорожденного на мороз в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау суд огласил приговор женщине, которая после родов сразу же выбросила ребенка в мороз в мусорный бак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагический случай произошел в январе 2021 года в одном из сел Кызылкогинского района Атырауской области, где 35-летняя женщина родила ребенка дома и выбросила его в мусорный бак.

О преступлении стало известно, когда у роженицы открылось кровотечение и пришлось вызывать медиков. Не обнаружив в доме новорожденного, они пригласили полицейских.

Ребенка без признаков жизни нашли в мусорном баке.

Было заведено дело по статье 100 Уголовного кодекса РК («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Как сообщили в пресс-службе областного суда, вынося решение, суд принял во внимание, что после развода с мужем у женщины остались четверо несовершеннолетних детей.

Подсудимая была приговорена к полутора годам лишения свободы.


Атырауская область   Судебный процесс   Криминал  
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