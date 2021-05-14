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    14:18, 14 Май 2021 | GMT +6

    Суд вынес приговор участникам беспорядков в Сатпаеве

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде суд вынес приговор участникам массовых беспорядков в Сатпаеве, где пропала маленькая девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего по данному делу проходит 55 человек. Участников обвиняют в «Организации и участии в массовых беспорядках» и «Применении насилия в отношении представителя власти». 4 человека проходят по делу как организаторы беспорядков. 45 подсудимых находятся под стражей, а 10 - под домашним арестом.

    Подсудимые заключили процессуальное соглашение.

    Судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области Кенжебай Искакбаев огласил сегодня приговор.

    Согласно приговору, 9 подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года, которое они будут отбывать в учреждении УИС средней и чрезвычайной безопасности.

    44 подсудимых суд лишил свободы на четыре года условно. Еще двоих приговорил к полутора годам условного срока.

    Как стало известно, осужденные уже возместили материальный ущерб, причиненный местному отделу полиции и соседям педофила. Поврежденные автомашины стражей порядка были оценены в 26 миллионов тенге.

    Напомним, 23 июля в городе Сатпаеве пропал 5-летний ребенок. Девочку нашли в квартире у 62-летнего подозреваемого. Услышав новость о похищении ребенка, десятки горожан отправились домой к подозреваемому, чтобы совершить самосуд. В итоге в городе начались массовые беспорядки.

    В отношении подозреваемого было начато досудебное расследование по факту похищения и изнасилования малолетней. Мужчину задержали , позже его нашли повешенным в камере СИЗО Караганды.

    Теги:
    Карагандинская область Суды Правоохранительные органы
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