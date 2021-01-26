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    14:54, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Суд вынес приговор по делу о хищении почти 30 млн тенге при съемках сериала «Касым хан»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы суд вынес приговор по делу о хищении почти 30 миллионов тенге при съемках сериала «Касым хан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департаментом экономических расследований по Алматы завершено досудебное расследование в отношении директора филиала «Кинопроект «Қасым хан» АО «Казахфильм» Ахметова К.С. и других лиц, которые в корыстных целях, с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, совершили хищение чужого имущества в особо крупном размере.

    «В ходе следствия доказано, что причастные лица, используя служебное положение, похитили бюджетные средства на сумму 29,9 млн тенге, выделенных на закупку пиротехники для использования в съемках исторического сериала. На стадии досудебного расследования подозреваемыми лицами причиненный ущерб АО «Казахфильм» возмещен в полном объеме», - говорится в сообщении Комитета по финансовому мониторингу.

    Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.189 ч.3 п.1,2 УК РК, и бывшему директору филиала «Кинопроект «Қасым хан» назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, а двум соучастникам назначено наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду на 100 часов.


    Теги:
    Алматы Суды Правоохранительные органы
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