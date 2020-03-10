Суд вынес приговор павлодарцу, задержанному за уклонение от уплаты налогов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – К ограничению свободы на два года приговорён скрывавшийся от органов уголовного преследования павлодарец, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан проводилось досудебное расследование в отношении гражданина Сеничева А.Б. по факту уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, - сообщили в департаменте корреспонденту МИА «Казинформ». - Приговором суда №2 Павлодара Сеничев А.Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 245 частью второй пункта второго УК РК «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, группой лиц по предварительному сговору», и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года».

27 февраля приговор вступил в законную силу.

«Остальные фигуранты дела до сих пор находятся в международном розыске», - добавили в ДЭР.

Ранее департамент экономических расследований по региону сообщал, что Сеничев, в отношении которого до этого была избрана мера пресечения «содержание под стражей», был объявлен в международный розыск в 2017 году.

«Достоверно зная о своем нахождении в розыске, он с целью сокрытия от органов уголовного преследования получил новый паспорт гражданина РФ и сменил свою фамилию на фамилию супруги. Однако, не смотря на все усилия, был задержан при прохождении паспортного контроля», - рассказали в ведомстве.