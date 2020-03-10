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Суд вынес приговор павлодарцу, задержанному за уклонение от уплаты налогов

10 Марта 2020 13:50
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Суд вынес приговор павлодарцу, задержанному за уклонение от уплаты налогов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – К ограничению свободы на два года приговорён скрывавшийся от органов уголовного преследования павлодарец, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Департаментом экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан проводилось досудебное расследование в отношении гражданина Сеничева А.Б. по факту уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, - сообщили в департаменте корреспонденту МИА «Казинформ». - Приговором суда №2 Павлодара Сеничев А.Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 245 частью второй пункта второго УК РК «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, группой лиц по предварительному сговору», и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года».

27 февраля приговор вступил в законную силу.

«Остальные фигуранты дела до сих пор находятся в международном розыске», - добавили в ДЭР.

Ранее департамент экономических расследований по региону сообщал, что Сеничев, в отношении которого до этого была избрана мера пресечения «содержание под стражей», был объявлен в международный розыск в 2017 году.

«Достоверно зная о своем нахождении в розыске, он с целью сокрытия от органов уголовного преследования получил новый паспорт гражданина РФ и сменил свою фамилию на фамилию супруги. Однако, не смотря на все усилия, был задержан при прохождении паспортного контроля», - рассказали в ведомстве.


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Ключевые слова: Суды, Другие государственные органы, Налоги,
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Автор:

Антон Гагарин

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