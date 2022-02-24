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Суд вынес приговор экс-чиновнице управления образования в Костанае

24 Февраля 2022 16:10
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Суд вынес приговор экс-чиновнице управления образования в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления образования акимата Костанайской области Мендыгуль Альжановой по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

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«В декабре 2020 года подсудимая, будучи заместителем руководителя управления образования по финансовой части, начислила премиальные выплаты в честь празднования двух праздников доверенным девяти работникам в размере 2,5 оклада каждому, а затем предложила им вернуть 0,5 оклада как излишне выплаченные, сообщив, что излишки получат те, кто не премирован по тем или иным причинам. Работниками переданы Альжановой денежные средства в общей сумме 719 134 тенге, которые она присвоила себе, причинив тем самым государству материальный ущерб», - прокомментировали в облсуде.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимой Альжановой наказание в виде штрафа в 10-кратном размере от суммы ущерба, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Вместе с тем при назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние в содеянном и полное возмещение ущерба.

Отягчающим обстоятельством признано нарушение принятой присяги.

«Учитывая то, что подсудимая ранее не судима, положительно характеризуется по месту работы, добровольно возместила причиненный ущерб в полном объеме, суд назначил ей наказание в виде штрафа в 10-кратном размере от суммы ущерба, то есть 7 191 340 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - подытожили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.



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#Костанайская область   #Образование   #Коррупция   #Судебный процесс  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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