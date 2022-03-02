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Суд вынес приговор 62 участникам беспорядков в Алматы

2 Марта 2022 15:07
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Суд вынес приговор 62 участникам беспорядков в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 62 казахстанца осуждены к различным видам наказаний. Они обвинялись в грабежах, кражах, хищении оружия, применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В производстве следственно-оперативных групп находится 3666 досудебных расследований. Помимо дел об актах терроризма и массовых беспорядках расследуются факты грабежей, краж, хищения оружий, применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Из указанной категории в суд направлено 101 уголовное дело в отношении 162 обвиняемых. 62 лица осуждены к различным видам наказания», - сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.

Так, по его словам, приговором Алмалинского районного суда Алматы граждане Онтай и Женисхан признаны виновными в хищении оружия из охотничьего магазина «Алпамыс». Судом указанным лицам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Судебный процесс   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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