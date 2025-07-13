В Костанайской области работодатель проиграл суд по делу о производственной травме

Судебная коллегия по административным делам Костанайского областного суда оставила в силе решение специализированного межрайонного административного суда о признании незаконным акта расследования несчастного случая, произошедшего с работницей одного из предприятий региона. Теперь дело подлежит повторному разбирательству.

Иск был подан сестрой жительницы в связи с несогласием с выводами комиссии, которая провела специальное расследование происшествия, случившегося 6 августа 2024 года. В тот день, после окончания ночной смены и прохождения послесменного медицинского освидетельствования, женщина поскользнулась и упала на территории предприятия, получив серьезные травмы.

Тем не менее, комиссия пришла к выводу, что данный случай не относится к числу несчастных, связанных с трудовой деятельностью. В акте расследования причиной инцидента было указано «несоблюдение мер личной безопасности». Случай не был поставлен на учет как производственный.

Но, как сообщает пресс-служба областного суда, судья с выводами не согласилась. Было установлено, что работница не покинула рабочее место, не нарушала установленных правил и находилась на территории работодателя, проходя обязательную медицинскую процедуру, предусмотренную внутренними приказами предприятия. Согласно требованиям Трудового кодекса, прохождение медосвидетельствования после смены входит в трудовые обязанности.

На основании вышеизложенного иск был удовлетворён. Акт специального расследования признан незаконным и отменен. Работодатель обязан провести повторное расследование с учетом правовой оценки, данной судом.

Решение вступило в законную силу.

Ранее Kazinform писал, что делать, если работник получил производственную травму.