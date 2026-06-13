Парижский суд вынес приговор по делу о краже редких изданий русских классиков

Шесть граждан Грузии были осуждены в Париже на сроки от 18 месяцев условно до семи лет лишения свободы за кражу произведений классиков русской литературы, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Среди похищенных изданий были произведения Александра Пушкина, в том числе первое издание «Бориса Годунова» (1825 года), а также тексты Михаила Лермонтова и Николая Гоголя, что, по словам прокурора, представляло собой «настоящую кражу сокровищ». В своей речи он охарактеризовал операцию как «масштабную, организованную, заранее спланированную и выполненную с педантичной точностью и цинизмом».

Это дело вписывается в волну краж, нацеленных на библиотеки по всей Европе.

Все шестеро обвиняемых — пятеро мужчин и одна женщина — в ночь с пятницы на субботу были признаны виновными в участии в преступном сообществе с целью совершения преступления; часть из них также осудили за кражу выставленных культурных ценностей.

Согласно материалам следствия, злоумышленники приходили в библиотеки под видом работы с редкими изданиями, фотографировали их и снимали размеры, а затем возвращались и подменяли оригиналы почти неотличимыми факсимильными копиями. Только в Национальной библиотеке Франции (BnF) ущерб оценивается в 770 000 евро.

Двое фигурантов были осуждены заочно: их уже задержали в Грузии, которая не выдает своих граждан.

Дуэт, обозначенный в материалах дела как Михеил Z. и Бека T., уже был осужден и отбывал наказание в странах Балтии за аналогичные преступления и был временно передан Франции для суда.

Михеилу Z., 50 лет, назначено самое суровое наказание: семь лет тюрьмы и пожизненный запрет на пребывание на территории Франции после отбытия срока. В прошлом году он уже был осужден в Литве на три года и четыре месяца за организованную кражу изданий XIX века, оцененных более чем в 600 000 евро.

Бека T., 49 лет, приговорен к четырем годам лишения свободы, помимо ранее назначенного ему в Эстонии срока в три года и шесть месяцев.

Эти кражи, от которых также пострадали Германия, Швейцария и Чехия, привели к созданию совместной следственной группы под эгидой Европола и Евроюста, работа которой в 2024 году привела к нескольким арестам.

В июне 2024 года российский аукционный дом Litfond, специализирующийся на редких старинных книгах, включил в каталог второе издание поэмы «Кавказский пленник» Александра Пушкина, совпадающее с экземпляром, похищенным из Национальной библиотеки Франции (BnF).

Аукционный дом сообщил французским властям, что располагает документами, подтверждающими приобретение книги у ее владельца в России в период между 2014 и 2015 годами.

Ранее сообщалось о том, что на российских маркетплейсах и в электронных библиотеках появились предупреждения о наркотиках в произведениях классиков литературы, включая Пушкина, Гоголя и Булгакова.