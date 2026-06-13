Парижский суд вынес приговор по делу о краже редких изданий русских классиков
Шесть граждан Грузии были осуждены в Париже на сроки от 18 месяцев условно до семи лет лишения свободы за кражу произведений классиков русской литературы, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
Среди похищенных изданий были произведения Александра Пушкина, в том числе первое издание «Бориса Годунова» (1825 года), а также тексты Михаила Лермонтова и Николая Гоголя, что, по словам прокурора, представляло собой «настоящую кражу сокровищ». В своей речи он охарактеризовал операцию как «масштабную, организованную, заранее спланированную и выполненную с педантичной точностью и цинизмом».
Это дело вписывается в волну краж, нацеленных на библиотеки по всей Европе.
Все шестеро обвиняемых — пятеро мужчин и одна женщина — в ночь с пятницы на субботу были признаны виновными в участии в преступном сообществе с целью совершения преступления; часть из них также осудили за кражу выставленных культурных ценностей.
Согласно материалам следствия, злоумышленники приходили в библиотеки под видом работы с редкими изданиями, фотографировали их и снимали размеры, а затем возвращались и подменяли оригиналы почти неотличимыми факсимильными копиями. Только в Национальной библиотеке Франции (BnF) ущерб оценивается в 770 000 евро.
Двое фигурантов были осуждены заочно: их уже задержали в Грузии, которая не выдает своих граждан.
Дуэт, обозначенный в материалах дела как Михеил Z. и Бека T., уже был осужден и отбывал наказание в странах Балтии за аналогичные преступления и был временно передан Франции для суда.
Михеилу Z., 50 лет, назначено самое суровое наказание: семь лет тюрьмы и пожизненный запрет на пребывание на территории Франции после отбытия срока. В прошлом году он уже был осужден в Литве на три года и четыре месяца за организованную кражу изданий XIX века, оцененных более чем в 600 000 евро.
Бека T., 49 лет, приговорен к четырем годам лишения свободы, помимо ранее назначенного ему в Эстонии срока в три года и шесть месяцев.
Эти кражи, от которых также пострадали Германия, Швейцария и Чехия, привели к созданию совместной следственной группы под эгидой Европола и Евроюста, работа которой в 2024 году привела к нескольким арестам.
В июне 2024 года российский аукционный дом Litfond, специализирующийся на редких старинных книгах, включил в каталог второе издание поэмы «Кавказский пленник» Александра Пушкина, совпадающее с экземпляром, похищенным из Национальной библиотеки Франции (BnF).
Аукционный дом сообщил французским властям, что располагает документами, подтверждающими приобретение книги у ее владельца в России в период между 2014 и 2015 годами.
Ранее сообщалось о том, что на российских маркетплейсах и в электронных библиотеках появились предупреждения о наркотиках в произведениях классиков литературы, включая Пушкина, Гоголя и Булгакова.