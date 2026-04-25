Суд в Токио обязал Zoom выплатить компенсацию за спор о товарном знаке
Суд в Токио признал, что логотип Zoom Communications Inc. может быть ошибочно воспринят как обозначение японской Zoom Corp. и нарушает ее права на товарный знак. Компания обязана выплатить около 160 млн иен (примерно $1 млн) в качестве компенсации, передает Kazinformсо ссылкой на Kyodo.
При этом суд не стал запрещать дальнейшее использование логотипа.
Решение вынес Токийский окружной суд. Дополнительно суд обязал дистрибьютора сервиса в Японии NEC Networks & System Integration Corp. выплатить около 16 млн иен компенсации.
Японская компания заявила, что из-за похожих логотипов пользователи путали компании. Ей регулярно поступали обращения по вопросам видеоконференций, а новости о деятельности американской компании отражались на котировках и осложняли работу.
Zoom Corp., основанная в 1983 году, зарегистрировала свой логотип как товарный знак в 2006 году и занимается разработкой аудиооборудования.
Суд признал, что логотип Zoom Communications Inc. мог вводить в заблуждение и нарушать права истца. При этом отмечено, что после всплеска спроса на онлайн-сервисы в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 пользователи в целом научились различать компании.
Размер компенсации рассчитан исходя из условных лицензионных платежей за период до 30 июня 2020 года. Оснований для запрета на использование логотипа суд не нашел.