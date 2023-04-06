Суд в США постановил арестовать и экстрадировать экс-президента Перу

По его данным, рассматривающий дело экс-президента судья Томас Хиксон отменил залог Толедо и приказал ему сдаться к 9 часам утра пятницы властям в Сан-Франциско (штат Калифорния).

«Как только Толедо окажется под стражей, США без промедления организуют его выдачу перуанским властям, если для этого не будет никаких юридических препятствий», - говорится в судебном документе.

В течение последних трех лет политик находился на свободе под залог и проживал в Калифорнии. В сентябре 2021 года Федеральный окружной суд США по Северному округу штата Калифорния постановил, что Толедо может быть передан властям своей страны. В конце февраля Госдеп удовлетворил запрос Перу об экстрадиции Толедо, и американские власти обратились к судье с просьбой отменить освобождение под залог, чтобы гарантировать доступность политика для передачи в перуанскую тюрьму.

В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Толедо, занимавшего пост президента страны с 2001 по 2006 год, по делу о коррупции и незаконных договоренностях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht.

По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $34 млн. Взамен Odebrecht якобы заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали. Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту уже покинул Перу. По данным газеты El Comercio, еще в 2013 году политик получил гражданство США.