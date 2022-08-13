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Суд в отношении Бакытгуль Хаменовой возобновится 5 сентября
13 Августа 2022 18:11

Суд в отношении Бакытгуль Хаменовой возобновится 5 сентября

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Судебное заседание в отношении бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой возобновится 5 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В суде были заслушаны показания свидетелей - заведующей учетно-вычислительным отделом Атырауского городского отдела культуры и спорта Лизы Укешовой и акима Сарайшыкского сельского округа Жексенбая Фазулова. Кроме них трое свидетелей не явились в суд по неизвестным причинам.

Следующее заседание суда состоится 5 сентября.

Отметим, что 11 августа в Атырау начался суд в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова.

Ранее сообщалось, что Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.


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