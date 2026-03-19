Суд в области Абай обязал госорган устранить нарушения на более чем 1 млрд тенге
В области Абай суд обязал районный отдел занятости и социальных программ устранить нарушения на сумму свыше 1,1 млрд тенге, выявленные в ходе государственного аудита, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Проверка охватывала использование бюджетных средств за период с 2021 года по первое полугодие 2024-го. По её итогам аудиторы зафиксировали системные нарушения — от сомнительных выплат по госконтрактам до проблем в учёте и расходовании средств.
В числе выявленных фактов — перечисление денег без подтверждения выполненных работ и оказанных услуг, переплаты по заработной плате и командировочным расходам, необоснованное списание горюче-смазочных материалов, а также закупки в обход процедур государственных закупок.
После аудита ведомству было выдано предписание об устранении нарушений и возврате средств. Однако даже после продления сроков требования исполнены не были в полном объёме.
— В связи с неисполнением предписания департамент внутреннего государственного аудита обратился в суд. Исковые требования удовлетворены, на государственное учреждение возложена обязанность устранить выявленные нарушения, — сообщили в специализированном межрайонном экономическом суде области Абай.
Решение суда вступило в законную силу.
По оценке специалистов, речь идёт не только о возврате средств, но и о восстановлении финансовой дисциплины. Подобные случаи показывают, что игнорировать предписания аудита без последствий уже не получится.
