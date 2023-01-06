Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Суд в Китае приговорил к смертной казни чиновника за взятки на сумму $78 млн

6 Января 2023, 17:41
Суд в Китае приговорил к смертной казни чиновника за взятки на сумму $78 млн

ПЕКИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Суд средней ступени города Тайань на востоке КНР в пятницу приговорил к смертной казни бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) Ли Вэньси за получение взяток на сумму 540 млн юаней (примерно $78 млн). Об этом сообщила газета «Жэньминь жибао», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, приговор должен быть приведен в исполнение с отсрочкой на два года. Одновременно государство конфискует все имущество обвиняемого. В то же время, как уточняется в вердикте, после двухлетнего срока казнь планируется заменить на пожизненное заключение без права на дальнейшее смягчение наказания.

Как уточнили местные судебные органы, противозаконные действия Ли Вэньси «нанесли серьезный ущерб интересам страны и народа». Однако обвиняемый оказал активное содействие следствию, что было признано в качестве смягчающих обстоятельств.

Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году «пятого поколения» руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, в том числе пожизненным.


Новости по теме
Глава Федерации футбола Франции извинился за высказывания в адрес Зидана
Подозреваемого в вымогательстве у предпринимателя 50 млн тенге блогера Токбергена Абиева задержал Антикор
Аномально жаркое лето в Европе прогнозируют климатологи
Теги:
Читайте также
Саудовская Аравия сняла коронавирусные ограничения на хадж
Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах из-за роста заболеваемости COVID-19
Бразилия расколота на два лагеря из-за выборов президента страны
Глава Федерации футбола Франции извинился за высказывания в адрес Зидана
Аномально жаркое лето в Европе прогнозируют климатологи
Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну
Спикер Палаты представителей США избран после 15 туров голосования
Мораторий на экспорт древесины и лесоматериалов повторно введут в Кыргызстане
Новости партнеров
Популярное
1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

Лента новостей