Суд США признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из БТА Банк и отмывал их в Америке - БТА Банк

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - 31 июля 2023 года Джон Г. Кёльтл, судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка, вынес решение в пользу АО «БТА Банк» против Triadou SPV S.A. на сумму более 193 миллионов долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «БТА Банк».

Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение. В дополнение к вердикту присяжных, судья после изучения материалов дела, подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах.

В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou.

Суд подтвердил, что ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 млн долларов США в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. Как подробно описано в выводах суда: «доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 млн долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию».

Несмотря на то, что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, суд пришел к выводу, что: «Приобретение Глатцем [Triadou SPV] было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс».

Суд и присяжные заслушали свидетелей, в том числе Аблязова и его сообщников, а также свидетелей-экспертов, которые объясняли структуру крупного мошенничества, совершенного в отношении БТА. Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям» достоверные и полны.

Суд пришел к выводу: «Офшорные компании, которые были»клиентами Банка«[УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им»кредиты«не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами,»кредиты«при содействии [УКБ-6] предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банк».

Суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как «не заслуживающие доверия».

Мэтью Л. Шварц, управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и представитель БТА отметили: «Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул БТА Банк на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях БТА Банка по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов».