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Суд США принял решение в пользу БТА Банк

7 Августа 2020, 19:05
Суд США принял решение в пользу БТА Банк

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - 5 августа 2020 года окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес постановление в пользу БТА в споре против держателей облигаций группы аффилированных панамских компаний: Atlantica Holdings Inc, Baltica Investment Holding Inc, Blu Funds Inc., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт банка.

Спор между АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «БТА Банк» и держателями облигаций начался более восьми лет назад. В 2012 иск впервые был заявлен кредиторами, держателями облигаций, против бывшего мажоритарного акционера БТА - АО «ФНБ «Самрук-Казына». Позднее, в 2013-м, аналогичные исковые требования были предъявлены АО «БТА Банк».

Истцы заявляли, что приобрели субординированные облигации БТА, основываясь на информационном меморандуме 2010 года, предоставленном БТА и «Самрук-Казына». Однако документ, по заверениям истцов, содержал искаженную и неполную информацию, основываясь на которой, инвесторы получили не ожидаемый доход, а убыток из-за реструктуризации долга БТА в 2012 году.

Суд учел данные, предоставленные БТА, и отклонил все исковые требования держателей облигаций. Суд установил, что заявление «Самрук-Казына» и БТА от 2010 года о том, что реструктуризация в этот период позволит БТА продолжить свою деятельность, были «стандартными прогнозными заявлениями» и «не призывали кредиторов к действиям». Также суд решил, что «ни один разумный инвестор» не сочтет другие утверждения о ценных бумагах БТА вводящими в заблуждение.

Суд посчитал, что истцы не представили доказательств того, что их инвестиционные убытки были вызваны искажением информации. Также они не смогли показать следственно-причинную связь между своими убытками и якобы имевшим место упущениям в инвестиционном меморандуме о депозите «Самрук-Казына», размещенном в БТА. При этом данная информация о депозите была размещена на сайтах «Самрук-Казына» и БТА Банк.

«Мы благодарны за то, что суд вынес решение в нашу пользу и признал, что огромные усилия БТА, его мажоритарного акционера и многих профессионалов, которые помогали им в реструктуризации БТА в 2010 и 2012 годах, не причинили вреда держателям облигаций БТА», - сказал Джейсон Винья. партнер юридической фирмы Katten Muchin Rosenman LLP, представлявший БТА.

Представитель БТА, исполнительный директор Ренат Салыкбаев в свою очередь выразил благодарность американскому суду и судебной системе США за ее беспристрастность и объективность: «Команда БТА приложили все возможные усилия и доказали свою правоту».


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