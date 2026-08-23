Суд США отменил приостановку иммиграционных виз для 75 стран, включая Казахстан

Американский суд отменил решение администрации Трампа о приостановлении выдачи иммиграционных виз заявителям из 75 стран, заявив, что это решение вышло за пределы установленных законом полномочий госсекретаря Марко Рубио, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на US News.

Окружной судья США Джаннет Варгас в Манхэттене заявила, что политика, объявленная Госдепартаментом в январе, является «явно незаконной» и противоречит федеральному иммиграционному законодательству, которое не наделяет госсекретаря полномочиями определять порядок оформления иммиграционных виз консульскими работниками.

Приостановление обработки заявок Государственным департаментом, которое также вступило в силу в январе, затронуло заявителей из следующих стран: Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бирма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Куба, Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Ирак, Иран, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызская Республика, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Молдова, Монголия, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Йемен, Ямайка и Черногория.

В январе Госдепартамент заявил, что проводит комплексную проверку процедур отбора и проверки заявителей, чтобы не допустить незаконного получения иммигрантами из стран повышенного риска социальных пособий в США и предотвратить их превращение в обузу для общества.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США отказал Трампу в отмене компенсации писательнице Кэрролл.