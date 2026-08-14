Суд решил судьбу автобусного маршрута Костанай — Рудный

Спор между акимом Костаная и перевозчиком, обслуживающим пригородный маршрут № 120 Костанай — Рудный, завершился соглашением сторон. Автобусы продолжат курсировать до конца текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Гражданское дело рассмотрел Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области. Аким Костаная обратился с иском к индивидуальному предпринимателю с требованием расторгнуть договор на организацию регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

Однако в ходе судебного разбирательства стороны смогли урегулировать спор в порядке медиации.

Согласно достигнутому соглашению, предприниматель продолжит обслуживать регулярный пригородный маршрут № 120 Костанай — Рудный до 31 декабря 2026 года включительно.

С 1 января 2027 года действие договора будет прекращено по взаимному согласию сторон.

Кроме того, перевозчик обязался не оспаривать прекращение договора в суде и после завершения его действия не предъявлять имущественных и финансовых претензий. В свою очередь истец отказался от требования о расторжении договора.

Суд утвердил соглашение сторон и прекратил производство по делу.

Таким образом, маршрут № 120, связывающий Костанай и Рудный, продолжит работу до конца 2026 года. Определение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, в мае 2026 года маршрут был исключен из перечня социально-значимых.

В январе 2026 года экономический суд не удовлетворил иск перевозчика в отношении акимата Костаная.

Почему возник конфликт между сторонами, Kazinform подробнее рассказывал здесь.