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    19:04, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Суд прокомментировал возможную причастность Кайрата Сатыбалдыулы к январским событиям

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обвинение о возможной причастности Кайрата Сатыбалдыулы к организации январских беспорядков не предъявлялось. Об этом сообщили в столичном суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что Кайрат Сатыбалдыулы приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, лишением права работать в государственных структурах сроком на 10 лет.

    «Некоторые СМИ упоминали о возможной причастности Сатыбалдыұлы Қ. к организации январских беспорядков. Следствием обвинение в этой части не предъявлялось», - пояснили в пресс-службе столичного суда.

    Судья ранее объяснил приговор в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, а также других причастных лиц.

    В рамках оглашения приговора в суде уточнили, что вина К. Сатыбалдыулы и вина осужденных доказана следующими доказательствами: аудиторскими отчетами, протоколами допросов свидетелей, заключениями специалистов, вещественными доказательствами, бухгалтерскими документами по взаиморасчетам, актами документальной проверки, договорами и дополнительными соглашениями между АО и подконтрольными осужденными компаниями, распоряжением на предоставление скидок, актами выполненных работ.



    Теги:
    Суды Январские события Астана Закон и право Правоохранительные органы
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