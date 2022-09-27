Суд прокомментировал возможную причастность Кайрата Сатыбалдыулы к январским событиям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обвинение о возможной причастности Кайрата Сатыбалдыулы к организации январских беспорядков не предъявлялось. Об этом сообщили в столичном суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Кайрат Сатыбалдыулы приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, лишением права работать в государственных структурах сроком на 10 лет.

«Некоторые СМИ упоминали о возможной причастности Сатыбалдыұлы Қ. к организации январских беспорядков. Следствием обвинение в этой части не предъявлялось», - пояснили в пресс-службе столичного суда.

Судья ранее объяснил приговор в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, а также других причастных лиц.

В рамках оглашения приговора в суде уточнили, что вина К. Сатыбалдыулы и вина осужденных доказана следующими доказательствами: аудиторскими отчетами, протоколами допросов свидетелей, заключениями специалистов, вещественными доказательствами, бухгалтерскими документами по взаиморасчетам, актами документальной проверки, договорами и дополнительными соглашениями между АО и подконтрольными осужденными компаниями, распоряжением на предоставление скидок, актами выполненных работ.



