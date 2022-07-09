9 Июля 2022 20:00

Суд продлил Гульмире Сатыбалды срок содержания под стражей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана 9 июля продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Гульмиры Сатыбалды на 1 месяц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана.

Напомним, Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей.

Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца. 16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султана.

Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

Антикоррупционной службой города Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов «Универсиады 2017 года в городе Алматы.







