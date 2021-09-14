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    15:44, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Суд продлил домашний арест Елжану Биртанову

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Суд продлил домашний арест экс-главе Министерства здравоохранения Елжану Биртанову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщили в пресс-службе столичного Специализированного межрайонного суда.

    «14 сентября Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана постановил продлить срок домашнего ареста Е.Биртанову до 14 ноября 2021 года, с правом выхода из жилища с 08:00 до 19:00 часов, в период ознакомления с материалами уголовного дела», - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось , что суд продлил домашний арест экс-министру здравоохранения РК Елжану Биртанову.

    «Районный следственный суд считает необходимым продлить срок домашнего ареста до 8 месяцев до 14 июня 2021 года», - отметил судья Айбек Абу, оглашая решение.

    Также сообщалось , что специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана рассматривает вопрос продления домашнего ареста бывшему министру здравоохранения РК Елжану Биртанову.

    В судебном заседании по данному делу приняли участие со стороны защиты адвокаты Серик Сагалиев, Дмитрий Куряченко, Нурлан Бейсекеев, а также сам подсудимый Елжан Биртанов. Просьбу о продлении домашнего ареста в отношении подсудимого озвучил представитель Генеральной прокуратуры Толеген Жараспаев. В частности, он попросил продлить срок домашнего ареста до 14 июня 2021 года, срок домашнего ареста экс-министра должен был закончиться 14 мая.

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