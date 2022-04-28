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    14:20, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Суд признал незаконными начисления за тепловые потери в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области суд частично удовлетворил иск департамента по регулированию естественных монополий к ТОО «Севказэнергосбыт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд на действия теплоснабжающей организации антимонопольный орган подал в декабре прошлого года.

    По информации пресс-службы ведомства, суд признал недействительными расчеты потерь тепловой энергии, которые производились на основании методики, прекратившей свое действие.

    «Суд признал незаконными действия ТОО «Севказэнергосбыт» по произведению начислений за тепловые потери по сетям, находящимся на балансе потребителей и обязал прекратить произведение начислений, произвести перерасчет начислений потребителям, оплатившим тепловые потери за период 2020-2021 года, в течение месяца с момента вступления в силу решения суда», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

    Суд отказал в требовании департамента о признании недействительными условий договоров на снабжение тепловой энергией, заключенными ТОО «Севказэнергосбыт» с потребителями, в которых предусмотрена обязанность потребителем оплачивать тепловые потери.

    Решение суда в законную силу не вступило. Стороны в течение месяца имеют право его обжаловать.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Закон и право Регионы Казахстана Общество Суды
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