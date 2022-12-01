Суд признал действия депарамента госдоходов Павлодарской области незаконными – бизнес омбудсмен

1 Декабря 2022, 19:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Действия департамента государственных доходов по Павлодарской области признаны незаконными. Об этом в Facebook сообщил Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов, передает МИА «Казинформ».

«Во время личного приема в Павлодарской области еще в апреле месяце ко мне поступило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей (владельцев магазинов) касательно начисления платы и пени по лицензионному сбору», - сообщил омбудсмен.

По новому Налоговому Кодексу с 2018 года на каждый объект выдается отдельная лицензия, однако на момент получения предпринимателями лицензий такой нормы не было, лицензия выдавалась одна – с приложением, где указываются адреса нескольких объектов.

Предприниматели добросовестно оплачивали исчисленную налоговыми органами ставку платы за один объект.

Только, в 2022 году органы государственных доходов области начали выставлять уведомления по начислению платы и пени за пользование лицензией за каждый объект отдельно, объяснил ситуацию Рустам Журсунов.

«Согласно пункту второму статьи 555 Налогового кодекса, лицензиары ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют налоговым органам по месту нахождения налогоплательщиков сведения о плательщиках платы и объектах обложения по форме, установленной уполномоченным органом.

То есть департаментом госдоходов по Павлодарской области своевременно не представлены сведения в управление для правильного начисления платы. И из-за их халатности неправильно была начислена плата в отношении ИП.

Получается, требования уполномоченного органа незаконны. Тут нет вины предпринимателей», - считает омбудсмен.

Учитывая все эти обстоятельства Павлодарский областной суд признал действия управления госдоходов по городу Павлодару департамента госдоходов по Павлодарской области Комитета госдоходов МФ РК незаконными.

«Справедливость восторжествовала!» - заключил спикер.