Суд привлёк к ответственности воспитателя детсада в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Суд привлёк воспитателя к административной ответственности за то, что она ударила ребёнка. После вступления постановления в законную силу она будет уволена, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«7 февраля 2022 года в Ямышевский ясли-сад обратилась родительница Захарова Ю.А. с заявлением о том, что 4 февраля воспитатель Елболда Г.К. ударила её ребёнка, из-за чего мальчик не хочет идти в ясли-сад. При просмотре записи камер виеонаблюдения факт подтвердился», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

После этого заведующая дошкольным учреждением Г.Б. Карамбаева незамедлительно сообщила об инциденте участковому полиции по месту жительства. 8 февраля представители отдела образования выехали в ясли-сад совместно с сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств. «На воспитателя заведён административный протокол. С 7 февраля воспитатель Елболда Г.К. находится на больничном», - добавили в облоно.

14 февраля 2022 года постановлением Павлодарского районного суда Елболда Г.К. привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 73-2 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

«После вступления в законную силу постановления суда Елболда Г.К. будет уволена согласно трудовому законодательству РК», - отметили в ведомстве.