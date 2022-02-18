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Суд привлёк к ответственности воспитателя детсада в Павлодарской области

18 Февраля 2022 14:10
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Суд привлёк к ответственности воспитателя детсада в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Суд привлёк воспитателя к административной ответственности за то, что она ударила ребёнка. После вступления постановления в законную силу она будет уволена, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«7 февраля 2022 года в Ямышевский ясли-сад обратилась родительница Захарова Ю.А. с заявлением о том, что 4 февраля воспитатель Елболда Г.К. ударила её ребёнка, из-за чего мальчик не хочет идти в ясли-сад. При просмотре записи камер виеонаблюдения факт подтвердился», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

После этого заведующая дошкольным учреждением Г.Б. Карамбаева незамедлительно сообщила об инциденте участковому полиции по месту жительства. 8 февраля представители отдела образования выехали в ясли-сад совместно с сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств. «На воспитателя заведён административный протокол. С 7 февраля воспитатель Елболда Г.К. находится на больничном», - добавили в облоно.

14 февраля 2022 года постановлением Павлодарского районного суда Елболда Г.К. привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 73-2 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

«После вступления в законную силу постановления суда Елболда Г.К. будет уволена согласно трудовому законодательству РК», - отметили в ведомстве.


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#Павлодарская область   #Суды   #Происшествия   #Регионы  
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Автор:

Антон Гагарин

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