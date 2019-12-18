Суд присяжных выбрал обвиняемый в убийстве 3-летнего мальчика

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде сегодня состоялось предварительное слушание по делу убийства 3-летнего Максима, которого похитил знакомый его матери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игентаю Сопыжанову предъявляются обвинения по трем статьям: похищение ребенка, захват заложника и убийство. За эти три статьи ему грозит пожизненное лишение свободы. Надо отметить, ранее он был обвинен в убийстве родной тети матери убитого ребенка. Однако этот факт законом не учитывается как отягощающее обстоятельство, так как на тот момент Сопыжанов был несовершеннолетним.

На сегодняшнем предварительном слушании сторона защиты Игентая Сопыжанова ходатайствовала о том, чтобы его дело было рассмотрено коллегией присяжных заседателей.

«Это его волеизъявление. Он сам решил, что надо присяжных. Я ему объяснил. Что он в этом видит, не могу сказать. Во-первых, дольше. Во-вторых, я считаю, что присяжные не совсем компетентные люди юридически. Они могут не объективно подойти к расследованию данного уголовного дела, но он все же надеется», - прокомментировал адвокат.

Также на слушаниях обвиняемый заявил, что на него оказывали физическое и моральное давление во время следствия. Также потребовал, чтобы ему дали ознакомиться с материалами дела.

Факт о применении силы сотрудниками следственного отдела проверяется прокуратурой. В пресс-службе ДП Карагандинской области ранее прокомментировал этот случай.

«Спецпрокуратурой проводится расследование уголовного дела, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям сотрудников пробации и участкового инспектора полиции села Бурма», - говорилось в официальном заявлении пресс-службы ДП.

По словам процессуального прокурора Медеу Жаканова, заявление Сопыжанова об оказании на него давления направлено в Антикоррупционную службу.

Напомним, 5 сентября в посёлке Бурма Шетского района Карагандинской области 23-летний мужчина из рук матери похитил 3-летнего мальчика. К поиску ребенка были привлечены более 600 сотрудников полиции, в том числе волонтеры.

Спустя три дня тело ребенка обнаружили на окраине посёлка, в лесопосадке. Подозреваемого объявили в розыск. 9 сентября его задержали.