Суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве подростка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном уголовном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который обвинялся в убийстве своего друга и краже денежных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным суда, несовершеннолетний подсудимый обвинялся в том, что встретился со своим другом, с которым у него произошел конфликт по поводу долга. Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый задушил шнурком обуви друга и затем похитил его банковскую карточку. Покинув место преступления, он расплачивался банковской карточкой друга в магазине, причинив тем самым ущерб на сумму 28 000 тенге.

Прокурор и потерпевшие в суде полностью поддержали обвинение и просили назначить подсудимому 12 лет лишение свободы. Сторона обвинения представила в качестве доказательств признательные показания подсудимого после задержания, орудие преступление – шнурок от кроссовка потерпевшего, на котором обнаружены следы ДНК подсудимого, сведения о покупках подсудимого по платежной карточке потерпевшего и иные документы.

Подсудимый вину не признал полностью и выдвинул версию о том, что в момент убийства потерпевшего находился в общественном месте, где его видели разные лица. В суде свидетели подтвердили, что подсудимый был с ним на игровой площадке. Банковскую карточку потерпевший передал ему ранее для пользования. От признательных показаний, данных в ходе досудебного расследования, подсудимый отказался и пояснил, что в отношении него было оказано физическое давления, хотя проверка этот факт не подтвердила.

«Присяжные заседатели по итогам тайного голосования признали обвиняемого невиновным в совершении убийства и краже и оправдали за недоказанностью его участия в совершении преступлений. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в суде.



