Суд приостановил работу ночного клуба и караоке-бара в Нур-Султане из-за нарушений карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный административный суд приостановил деятельность ночного клуба «Alanya» (ул.Манаса 9,а) на 3 месяца с наложением административного штрафа в размере 100 мрп, а также караоке-бара «Janym Sol» (Б.Майлина 37А) на 1 месяц с наложением административного штрафа в размере 70 мрп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Прокуратура города Нур-Султана и органы санитарно-эпидемиологического контроля проводят работу по выявлению и пресечению фактов нарушения увеселительными заведениями временных ограничений.

«За злостное нарушение карантинных мер на рассмотрении суда находятся еще шесть материалов в отношении ряда ночных клубов столицы. Ранее указанным субъектам неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений», - говорится в распространённом сообщении прокуратуры Нур-Султана.

В случае неисполнения судебного акта о приостановлении деятельности в отношении нарушителей будут приняты меры административного ареста.

Напомним, в столице продолжается работа мобильных групп по соблюдению карантина. Полицейские, волонтеры и представители санитарно-эпидемиологического контроля проверяют магазины, ТРЦ, рестораны и другие субъекты бизнеса. Всего с 5 июля по 21 декабря мониторинговые группы провели около 3300 рейдовых мероприятий.