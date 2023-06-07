Суд примет решение – министр обороны о деле сына Даулета Турлыханова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал ход дела сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не несем ответственности за суд. Уголовное дело возбуждено, направлено. Теперь что? Суд примет решение. Никто не уклоняется. Я не могу комментировать уголовное дело, для этого есть органы уголовного преследования. Суд примет решение», - сказал Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса.

По словам министра, для него все солдаты одинаковые.

«Немножко хулиганит, или отличный парень, для меня они все одинаковые, такие же дети, как и мои дети. Если он нарушил, он понесет ответственность. Никто не убегает и не скрывается. Есть закон и все будет по нему решено», - добавил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье «Хулиганство».

В военной прокуратуре РК рассказали об уголовном деле с участием сына Даулета Турлыханова.