25 Мая 2022 13:03

Суд приговорил к пожизненному сроку жителя Карагандинской области за тройное убийство

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дело об убийстве целой семьи рассмотрели в Караганде. Суд признал виновным жителя поселка Агадырь Шетского района и приговорил к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судебное дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. Согласно материалу уголовного дела, обвиняемый убил трех членов семьи, пытаясь скрыть кражу их имущества.

Следствие выявило, что 11 августа прошлого года подсудимый похитил из гаража своего коллеги надувную резиновую лодку. Спустя день супруга коллеги заподозрила его в краже, и пригрозила, что обратится в полицию. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за кражу, злоумышленник, взяв нож, направился в дом семьи коллеги. Первой он встретил супругу коллеги, и убил ее. Таким же образом он расправился и с их дочерью. Затем направился к хозяину семьи, который в это время спал. Воспользовавшись этим, обвиняемый убил и его.

Учитывая все факты, прокурор просил признать подсудимого виновным по всем статьям обвинения и окончательно назначить ему пожизненное лишение свободы.

Сторона защиты просила, по факту тайного хищения чужого имущества оправдать обвиняемого за отсутствием состава преступления, признать виновным в убийстве потерпевших с исключением из обвинения квалифицирующих признаков «совершенное с целью скрыть другое преступление», «лица, находящегося в беспомощном состоянии», «неоднократно» и назначить минимальное наказание.

Суд признал подсудимого виновным.

«Приговором суда Л. признан виновным по всем статьям обвинения и ему окончательно назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, отбытие первых пяти лет назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы полной безопасности. Смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу не установлено. При назначении наказания судом учтены тяжесть и обстоятельства совершенных преступлений, их последствия в виде смерти троих человек, позиция потерпевшей стороны и отношение осужденного к содеянному, то есть отсутствие раскаяния», - сообщили в пресс-службе СМУС Карагандинской области.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного морального вреда в размере 15 млн тенге в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что тройное убийство раскрыли по «горячим следам» полицейские в Карагандинской области. Совершивший зверское убийство, мужчина сознался, что пошел на это после ссоры.